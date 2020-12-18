Витебчанин Максим Кажарский выиграл бронзовую медаль на личном Кубке мира по греко-римской борьбе

На личном Кубке мира по греко-римской борьбе, который прошел в середине декабря в Сербии, витебчанин Максим Кажарский выиграл бронзовую медаль (в весовой категории 60 кг). В схватке за третье место он победил Ахмета Уйара из Турции, пишут «Витебские вести».

«Это отличный результат и лучшее достижение Максима за последние годы, – отметил замдиректора Витебского областного центра по единоборствам Петр Зеленецкий. – Спортсмен – уроженец Сенно, его первый тренер Анатолий Кучинский. С 2010 года Максим тренируется в Витебске, в последние годы – в областном центре олимпийского резерва по единоборствам под руководством Александра Середохова. К международным соревнованиям в Сербии также его готовила бригада тренеров греко-римской борьбы нашего центра».

Напомним, что в январе нынешнего года Максим Кажарский завоевал золотую медаль в олимпийской категории чемпионата Беларуси.