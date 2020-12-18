Витебчанин Максим Кажарский выиграл бронзовую медаль на личном Кубке мира по греко-римской борьбе

Фото: senno.by
Город
Опубликовано

На личном Кубке мира по греко-римской борьбе, который прошел в середине декабря в Сербии, витебчанин Максим Кажарский выиграл бронзовую медаль (в весовой категории 60 кг). В схватке за третье место он победил Ахмета Уйара из Турции, пишут «Витебские вести».

«Это отличный результат и лучшее достижение Максима за последние годы, – отметил замдиректора Витебского областного центра по единоборствам Петр Зеленецкий. – Спортсмен – уроженец Сенно, его первый тренер Анатолий Кучинский. С 2010 года Максим тренируется в Витебске, в последние годы – в областном центре олимпийского резерва по единоборствам под руководством Александра Середохова. К международным соревнованиям в Сербии также его готовила бригада тренеров греко-римской борьбы нашего центра».

Напомним, что в январе нынешнего года Максим Кажарский завоевал золотую медаль в олимпийской категории чемпионата Беларуси.

МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет требует прекратить финансирование НОК Беларуси

Новое отделение по самбо открылось в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам

Витебчанин Даниэл Мукете завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо (U-23) в Ижевске

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Стало известно где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов

Гадания на Варварин день. На желание, достаток и замужество

В Витебске убийцу троих человек нашли по запаху спустя 19 лет

Николай Чудотворец Зимний: что нужно сделать, а что нельзя

Как должен быть оборудован велосипед и как нужно передвигаться на нем по городу

Проезд по платным дорогам Беларуси теперь можно оплатить с помощью электронной виньетки

Александр Середохов Анатолий Кучинский борьба Максим Кажарский Международный олимпийский комитет новости Сенно олимпиада
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!» пройдет в Витебске 18 декабря
Витебск готовится к празднованию Рождества и Нового года.
048
Стало известно где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов
Бывший глава администрации Октябрьского района Витебска
0197
Главным тренером «Витебска» назначен Евгений Чернухин
Главным тренером футбольного клуба «Витебск» назначен
0305
В третий раз выставят на торги участок для установки колеса обозрения в Витебске
Витебский горисполком планирует в третий раз выставить
0409
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)