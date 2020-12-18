Жителя Городка посадили на полтора года за комментарий про милицинера

Люди в погонах напали на инвалида во время прогулки. Избивали и душили его. Затем его бросили за решетку и продолжили издеваться над ним. Источник: https://znaj.ua/ru/world/eto-ne-lyudy-urody-v-pogonah-zhestoko-poyzdevalys-nad-bolnym-parnem

33-летний рабочий из Городка Николай Чернявский приговорен к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима за оскорбительный комментарий в адрес милиционера в интернете. Суд над мужчиной состоялся 15 декабря. Об этом сообщает «Витебская весна«.

Мужчина был признан виновным сразу по двум статьям УК: 369 — «оскорбление представителя власти» и 365 «вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел». Приговор вынес председатель районного суда Александр Лешкович.

По материалам дела, Чернявский 22 августа в одном из телеграм-каналов опубликовал оскорбительный комментарий в адрес милиционера и угрожал опубликовать его личные данные. Однако мать осужденного утверждает, что он не высказывал угроз, а написал лишь фразу «ур*д в погонах», причем не прямо в адрес милиционера, а в разговоре с кем-то в чате.

Милиционер также требовал от обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. Получив деньги до суда, милиционер на суде отказался простить Чернявского. Его раскаяние и извинение перед милиционером на суде не помогло. Милиционер заявил, что как человек может простить Чернявского, а как милиционер — нет.

Николай также просил суд назначить ему любое наказание кроме лишения свободы, но судья отказала.

Отметим, что последний месяц Чернявский находился под стражей в Витебском СИЗО.

Давайте разберемся

Следует отметить, что «у**д» — это широко употребляемое слово, которое имеет множество значений. Широко слово применяется в литературе, в том числе им наградили великого поэта Александра Пушкина. Вот что пишет русская писательница Галина Щербакова о Пушкине:

«Пушкин был урод, но он обожал свою жену, и все дети у него красивые, даже те, что похожи на него». Г. Н. Щербакова.

Чаще всего слово «урод» используют в составе словосочетания «моральный урод». Моральными уродами обычно называют людей без совести, которые делают людям большие гадости. Однако едва ли это является оскорбительным выражением. Это, скорее всего, оценочное суждение. Чтобы оскорбить человека, обычно используют более «крепкие» словечки. Такие «мягкие» слова как «урод» широко используются сегодня в социальных сетях. Обычно словом «урод» награждают публичных людей за тот или иной поступок или без причины, выражая субъективное мнение о человеке. Если людей сажать за такие слова, то за эмоциональные высказывания в соцсетях в тюрьмах могут оказаться тысячи и тысячи наших сограждан, в том числе сотрудников милиции, многие из которых нередко используют грязную нецензурную лексику. Это не секрет, конечно. Однако лицемерие некоторых судей позволяет этого не замечать, а наказывать лишь неугодных, по звонку сверху. Таким образом, граждан официально делят на сорта:

те, кому можно,

те, кому нельзя.

Это ли не дискриминация по отношению к человеку, выражающему другую точку зрения?

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Мы открываем рубрику «моральные уроды», где будем рассказывать о таких людях, которым не свойственно человеческое отношение к людям, лишенных совести и делающих людям большие гадости. Народ должен знать своих антигероев. Настоящий суд обязательно разберется в степени их вины и определит меру наказания за содеянное. Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет.