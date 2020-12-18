В Витебске на предприятии изъяли крупную партию препарата, вызывающего галлюцинации

Закон
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Крупную партию препарата, способного вызывать галлюцинации, изъяли в Витебске. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

16 декабря к правоохранителям обратился представитель администрации одного из предприятий города. Он сообщил, что в складском помещении обнаружены неизвестные лекарственные препараты.

Выбывшие на место правоохранители обнаружили 395 тубусов с надписью «Тарен», внутри каждого находилось 6 таблеток белого цвета. Выяснилось, что препараты хранились на предприятии более 35 лет, хотя должны были быть уничтожены по истечению срока годности – в 1984 году. Сотрудники по наркоконтролю изъяли из оборота 2370 таблеток, содержащих в составе психотропное вещество «апрофен».

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