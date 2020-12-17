Главным тренером «Витебска» назначен Евгений Чернухин

Фото: ФК «Витебск»
Спорт
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Главным тренером футбольного клуба «Витебск» назначен Евгений Чернухин. Ранее пост главного тренера занимал Сергей Ясинский.

Евгений  Чернухин родился в Витебске. Образование — высшее. В 2007 году закончил Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, в 2008 году — магистратуру этого вуза, в 2009 году — Академию физической культуры и спорта.

«Свою тренерскую карьеру он начинал в 2007 году детским тренером в СДЮШОР ФК «Витебск». С 2009 года работал главным тренером Академии «Лужесно» . В 2010 году стал главным тренером команды U-17 Академии ПМЦ-«Поставы». С 2015 года начал работу в ФК«Витебск», где был помощником Сергея Ясинского до 2019 года, исключением стал 2018 год. В 2018 году Евгений Юрьевич отправился в российское «Тосно», в составе которого завоевал кубок России. Но уже в следующем году вернулся в тренерский штаб ФК «Витебск» в составе которого принял участие в финале кубка Беларуси и в еврокубках. В 2020 году он получил предложение из Борисова и вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «БАТЭ» который по итогом чемпионата Беларуси стал серебряным призёром и обладателем кубка Беларуси сезона 2019/20″, — говорится в сообщении официального сайта «Витебска»

 

За время своей работы Евгений Чернухин проходил стажировку в таких клубах как: “Aspire academy”(Катар),ФК “ЦСКА”, ФК Удинезе»(Италия),ФК«Спартак»(Россия),ФК«Шахтер»(Украина), ФК «Зенит»(Россия),ФК «Рубин»(Россия),ФК “Краснодар”.

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