Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского Клаудио Гуджеротти

Фото: ОНТ
Главное
Опубликовано

Спецпосланник папы римского Франциска Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Сообщает пресс-служба телеграм-канала «Пул первого».

«Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом», — говорится в сообщении.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года. В начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем Лукашенко подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Гадания на Варварин день. На желание, достаток и замужество

В Витебске убийцу троих человек нашли по запаху спустя 19 лет

Николай Чудотворец Зимний: что нужно сделать, а что нельзя

Тихановская зовет христиан на бой с Иродом

Европейские эксперты посетят БелАЭС

Как должен быть оборудован велосипед и как нужно передвигаться на нем по городу

Проезд по платным дорогам Беларуси теперь можно оплатить с помощью электронной виньетки

Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске

10 народных примет о крещении ребенка

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко
Белорусская оппозиция предложила 7 направлений экономического
0222
Эксперты ЕС по ядерной безопасности отказались посетить Белорусскую АЭС
Визит европейских экспертов на Белорусскую атомную
0187
евросоюз
ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси
Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций
0240
В третий раз выставят на торги участок для установки колеса обозрения в Витебске
Витебский горисполком планирует в третий раз выставить
0318
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)