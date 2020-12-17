Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского Клаудио Гуджеротти

Спецпосланник папы римского Франциска Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Сообщает пресс-служба телеграм-канала «Пул первого».

«Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом», — говорится в сообщении.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года. В начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем Лукашенко подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.