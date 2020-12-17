Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко

Белорусская оппозиция предложила 7 направлений экономического давления на действующую власть Беларуси. Соответствующая программа была обнародована, офисом экс-кандидата в президенты Светланой Тихановской.

«Мы понимаем, что нет одного такого механизма, который заставит власть остановиться, поэтому план экономического давления — это давление легальных, подчеркиваю, механизмов. План, который может быть изменен в зависимости от ситуации», — заявил советник Светланы Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович.

Так, план включает 7 направлений.

Внутренние санкции — ограничение покупок в компаниях, которые финансируют режим Лукашенко.

Расследование коррупционных схем поставок товаров частными компаниями, приближенными к Лукашенко.

Заморозка международного сотрудничества с госсектором — программы ЕБРР, МВФ и Европейского инвестиционного банка уже остановлены.

Ограничение зарубежной поддержки для госбанков.

Закрытие международных рынков для эмиссии белорусских ценных бумаг.

Ограничение экспорта продукции ключевых госпредприятий.

Заморозка текущих и новых иностранных инвестиций.

Офис Тихановской заявляет, что если эти меры не сработают и продолжатся репрессии, то будет рассмотрено отключение госбанков от SWIFT.