Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко

Фото: rbc.ru
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Белорусская оппозиция предложила 7 направлений экономического давления на действующую власть Беларуси. Соответствующая программа была обнародована, офисом экс-кандидата в президенты Светланой Тихановской.

«Мы понимаем, что нет одного такого механизма, который заставит власть остановиться, поэтому план экономического давления — это давление легальных, подчеркиваю, механизмов. План, который может быть изменен в зависимости от ситуации», — заявил  советник Светланы Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович.

Так, план включает 7 направлений.

  • Внутренние санкции — ограничение покупок в компаниях, которые финансируют режим Лукашенко.
  • Расследование коррупционных схем поставок товаров частными компаниями, приближенными к Лукашенко.
  • Заморозка международного сотрудничества с госсектором — программы ЕБРР, МВФ и Европейского инвестиционного банка уже остановлены.
  • Ограничение зарубежной поддержки для госбанков.
  • Закрытие международных рынков для эмиссии белорусских ценных бумаг.
  • Ограничение экспорта продукции ключевых госпредприятий.
  • Заморозка текущих и новых иностранных инвестиций.

Офис Тихановской заявляет, что если эти меры не сработают и продолжатся репрессии, то будет рассмотрено отключение госбанков от SWIFT.

«Отключение госбанков от системы SWIFT — это самый радикальный и жесткий инструмент давления, который действительно приведет к основательным изменениям в белорусской экономике. Но мы искренне надеемся, что ситуация не дойдет до того, чтобы было целесообразно вводить такие меры», — заявил Алехнович.

 

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