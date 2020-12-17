Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко

Белорусская оппозиция предложила 7 направлений экономического давления на действующую власть Беларуси. Соответствующая программа была обнародована, офисом экс-кандидата в президенты Светланой Тихановской.
«Мы понимаем, что нет одного такого механизма, который заставит власть остановиться, поэтому план экономического давления — это давление легальных, подчеркиваю, механизмов. План, который может быть изменен в зависимости от ситуации», — заявил советник Светланы Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович.
Так, план включает 7 направлений.
- Внутренние санкции — ограничение покупок в компаниях, которые финансируют режим Лукашенко.
- Расследование коррупционных схем поставок товаров частными компаниями, приближенными к Лукашенко.
- Заморозка международного сотрудничества с госсектором — программы ЕБРР, МВФ и Европейского инвестиционного банка уже остановлены.
- Ограничение зарубежной поддержки для госбанков.
- Закрытие международных рынков для эмиссии белорусских ценных бумаг.
- Ограничение экспорта продукции ключевых госпредприятий.
- Заморозка текущих и новых иностранных инвестиций.
Офис Тихановской заявляет, что если эти меры не сработают и продолжатся репрессии, то будет рассмотрено отключение госбанков от SWIFT.
«Отключение госбанков от системы SWIFT — это самый радикальный и жесткий инструмент давления, который действительно приведет к основательным изменениям в белорусской экономике. Но мы искренне надеемся, что ситуация не дойдет до того, чтобы было целесообразно вводить такие меры», — заявил Алехнович.