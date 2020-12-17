Эксперты ЕС по ядерной безопасности отказались посетить Белорусскую АЭС

Главное
Опубликовано

Визит европейских экспертов на Белорусскую атомную электростанцию в рамках объявленной проверки не состоится. В начале недели стало известно, что эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали проверку Белорусской атомной станции. Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, специалисты приступили к оценке имплементации рекомендаций, данных ENSREG два года назад. Планировалось, что экспертная группа в рамках проверки нанесет визит на площадку БелАЭСЮ пишет sputnik.

«По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря текущего года. Вместе с тем, официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало», — говорится в сообщении Госатомнадзора.

Как отмечается, белорусская сторона пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров, чтобы этот визит состоялся в нынешних непростых эпидемиологических условиях.

«Подтверждаем приверженность своим добровольным обязательствам по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами в русле согласованных практических договоренностей», — заключили в Госатомнадзоре.

Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта БелАЭС от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.

Первая в Беларуси атомная станция стала самым крупным совместным проектом Москвы и Минска в сфере ядерной энергетики. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в городе Островец Гродненской области по передовому российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первый блок Белорусской АЭС включили в национальную энергосистему 3 ноября, а 7 ноября в присутствии президента Александра Лукашенко состоялась церемония повышения мощности до 400 МВт. Планируется, что в промышленную эксплуатацию первый блок атомной станции введут в первом квартале будущего года.

Лукашенко о запуске БелАЭС — это исторический момент

На первом энергоблоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

Литва остановила торговлю электроэнергией с Беларусью после включения 1 энергоблока БелАЭС

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Гадания на Варварин день. На желание, достаток и замужество

В Витебске убийцу троих человек нашли по запаху спустя 19 лет

Николай Чудотворец Зимний: что нужно сделать, а что нельзя

Тихановская зовет христиан на бой с Иродом

Европейские эксперты посетят БелАЭС

Как должен быть оборудован велосипед и как нужно передвигаться на нем по городу

Проезд по платным дорогам Беларуси теперь можно оплатить с помощью электронной виньетки

Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске

10 народных примет о крещении ребенка

БелАЭС ЕС отмена визита эксперты
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского Клаудио Гуджеротти
Спецпосланник папы римского Франциска Клаудио Гуджеротти
0218
Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко
Белорусская оппозиция предложила 7 направлений экономического
0221
евросоюз
ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси
Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций
0240
В третий раз выставят на торги участок для установки колеса обозрения в Витебске
Витебский горисполком планирует в третий раз выставить
0318
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)