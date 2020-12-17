Эксперты ЕС по ядерной безопасности отказались посетить Белорусскую АЭС

Визит европейских экспертов на Белорусскую атомную электростанцию в рамках объявленной проверки не состоится. В начале недели стало известно, что эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали проверку Белорусской атомной станции. Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, специалисты приступили к оценке имплементации рекомендаций, данных ENSREG два года назад. Планировалось, что экспертная группа в рамках проверки нанесет визит на площадку БелАЭСЮ пишет sputnik.

«По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря текущего года. Вместе с тем, официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало», — говорится в сообщении Госатомнадзора.

Как отмечается, белорусская сторона пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров, чтобы этот визит состоялся в нынешних непростых эпидемиологических условиях.

«Подтверждаем приверженность своим добровольным обязательствам по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами в русле согласованных практических договоренностей», — заключили в Госатомнадзоре.

Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта БелАЭС от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.

Первая в Беларуси атомная станция стала самым крупным совместным проектом Москвы и Минска в сфере ядерной энергетики. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в городе Островец Гродненской области по передовому российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первый блок Белорусской АЭС включили в национальную энергосистему 3 ноября, а 7 ноября в присутствии президента Александра Лукашенко состоялась церемония повышения мощности до 400 МВт. Планируется, что в промышленную эксплуатацию первый блок атомной станции введут в первом квартале будущего года.