ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси

евросоюз
Власть
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Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций против властей Беларуси. Об этом сообщают несколько источников.

Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что представители Евросоюза сегодня согласовали новый — третий по счету — пакет санкций в отношении властей Беларуси, который на этот раз включает также компании, пишет TUT.by.

«Послы ЕС сейчас одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС», — сказано в твите журналиста.

Санкции должны вступить в силу с момента опубликования принятого решения в официальном журнале Европейского союза.

Также информацию о согласовании сегодня третьего пакета санкций в отношении белорусских властей подтверждают источники информагентства ТАСС.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

Беларусь включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки

 

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