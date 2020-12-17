ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси

Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций против властей Беларуси. Об этом сообщают несколько источников.



Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что представители Евросоюза сегодня согласовали новый — третий по счету — пакет санкций в отношении властей Беларуси, который на этот раз включает также компании, пишет TUT.by.

«Послы ЕС сейчас одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС», — сказано в твите журналиста.



Санкции должны вступить в силу с момента опубликования принятого решения в официальном журнале Европейского союза.

Также информацию о согласовании сегодня третьего пакета санкций в отношении белорусских властей подтверждают источники информагентства ТАСС.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

