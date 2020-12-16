В третий раз выставят на торги участок для установки колеса обозрения в Витебске

Витебский горисполком планирует в третий раз выставить на аукцион право аренды земельного участка под установку колеса обозрения. Ситуация вокруг масштабного развлекательного сооружения превращается в гротескную, а детали предыдущих торгов лишь усиливают это впечатление, пишут «Витебские вести».

События разворачивались по следующему сценарию. Первый аукцион, назначенный на 11 ноября, признан несостоявшимся из-за спорной ситуации на подготовительном этапе торгов.

Двое претендентов на приобретение лота вызвали ажиотаж. Ими было сделано 77 шагов. В итоге цена лота поднялась в 44 раза.

Победитель определился, когда цена продажи права аренды участка земли площадью 600 кв м составила почти 120 тыс рублей. Как выяснилось, участник, так отчаянно боровшийся за лот, является лишь представителем покупателя. По его словам, инвестор не из витебского региона и является членом республиканской ассоциации производителей и партнеров индустрии развлечений.

«Я не знаю о планах бизнесмена, интересы которого я представляю, мне был обозначен уровень, до которого можно поднимать цену, и я следовал рекомендациям», — пояснил мужчина.

Впрочем, абсурдность и экономическая нецелесообразность цены продажи лота подтвердились, когда в установленный срок деньги не поступили. Результаты третьего аукциона аннулированы, но горисполком не намерен отказываться от идеи-фикс. Чиновники хотят во что бы то ни стало установить колесо обозрения в Витебске, причем сделать это на деньги частных предпринимателей, которые, судя по всему, не считают проект реалистичным. Планы по устройству в Витебске нового колеса обозрения власти вынашивают уже одиннадцать лет. Шоу будет продолжаться пока идея-фикс не будет воплощена или пока чиновники не передумают, найдя для участка более рациональное применение.