Медведев обвинил разнотык в бедах России

Армия
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Хронической бедой России является разнотык. Об этом заявил экс-президент Российской Федерации и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев считает, что главное, чтобы работа велась согласованно. Он попросил Минздрав совместно с Министерством образования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — обвинил Медведев, намекнув на сборник «Разнотык» Михаила Зощенко.

Зампредседателя Совбеза также рассказал, что в этом году выполняются 30 тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности. Перечень в том числе включает две фундаментальные тематики, 23 прикладные и 5 приоритетных работ по экспериментальным разработкам.

Совет безопасности Российской Федерации — конституционный совещательный орган при президенте Российской Федерации, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Совет безопасности обеспечивает условия для реализации президентом России его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостности.

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