В Витебске убийцу троих человек нашли по запаху спустя 19 лет

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В Витебском областном суде рассмотрели дело о жестоком убийстве троих человек. Страшное убийство супружеской пары и их соседа произошло 19 лет назад.

Тела тогда нашли в цокольном этаже дома, где они жили. Преступник унес некоторое имущество жертв. Найти его сразу по «горяим следам» не удалось.

«Со временем благодаря ольфакторной экспертизе были установлены запаховые следы на орудиях преступления. Исследования экспертов помогли выйти на подозреваемого. Он в этот момент уже отбывал наказание за другие преступления», — рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Ольга Вержбович.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Также он осужден за кражу и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. С учетом срока, который он уже отбыл в местах лишения свободы по предыдущему приговору, мужчина проведет в колонии 11 лет. Он имеет возможность обжаловать приговор.

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