Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске

Праздничные елки и улицы в разных районах Витебска будут украшены примерно 10 км праздничных гирлянд, сообщил на главный инженер ГП «Горсвет» Витебска Андрей Босков.

В самом большом районе Витебска — Первомайском — будет около 10 елок. Из них 4 уже появились в разросшихся микрорайонах Билево, пишет БелТА. Здесь немало семей, в том числе многодетных. В новогоднюю ночь они, учитывая эпидемиологическую ситуацию, предпочтут побывать на елке ближе к дому.

«В общей сложности в городе будет гореть около 10 км гирлянд, это без учета освещения главной елки и светодиодных конструкций на площади Победы», — сказал Андрей Босков.

Что касается городских улиц, которые обычно расцветают обилием праздничных огней, здесь все останется как и в прошлом году. «Ситуация непростая, в том числе с финансированием, поэтому стараемся сохранить прошлогодний режим иллюминации«, — рассказал главный инженер «Горсвета».

Подсветка городских зданий на главных улицах города будет включаться по графику. В будни витебские дома и предприятия будут освещаться примерно с 17.00 до 22.00, а в праздничные дни иллюминацию не станут отключать до 4 утра.