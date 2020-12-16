Европейские эксперты посетят БелАЭС

Фото: РИА Новости
Беларусь
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С 16 по 18 декабря эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку строительства Белорусской АЭС.

Ранее Беларусь страна добровольно провела стресс-тесты по процедуре Европейского союза. Проверена надежность Белорусской АЭС при различных стихийных бедствиях. Оценили и риски, связанные с человеческим фактором. По итогам подготовлен национальный план действий из 23 пунктов. В этом документе учтены и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки, которая состоялась два года назад.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в корпорацию «Росатом»). Ввод БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется на первый квартал 2021 года.

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