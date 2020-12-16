Сенат Конгресса США утвердил Джули Фишер на должность нового посла в Беларуси

Фото: Украина.ру
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Сенат Конгресса США утвердил Джули Фишер на должность нового посла в Беларуси. Дипломату уже приходилось работать на постсоветском пространстве – в частности, в американских диппредставительствах в России, Грузии и Украине. В минское посольство она уйдет с должности заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Госдепартамента по европейским и евразийским делам.

Таким образом, Джули Фишер станет первым послом в Республике Беларусь с 2008 года, когда Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов. На данный момент посольства стран возглавляют временные поверенные.

Дата прибытия Фишер в  Беларусь пока не известна.

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новый посол США в Беларуси Фишер
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