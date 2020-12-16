Тихановская зовет христиан на бой с Иродом

Власть
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Поездка лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской в Германию началась с экуменической молитвы в самом большом лютеранском храме страны. Бывший кандидат в президенты 13 декабря приняла участие в межхристианском богослужении в кафедральном соборе Берлина. Под куполом храма звучали имена погибших во время акций протеста на улицах беларуских городов, архиепископ Берлина Хайнер Кох завернулся в полотнище бело-красно-белого флага оппозиции. «Церковь не может оставаться в стороне, когда попираются права человека и человеческое достоинство», – сказал архиепископ в проповеди. Тихановская тоже обратилась к присутствующем с речью на английском языке: «Каждый братский жест, каждый знак солидарности ломает преграды. Любое выражение доверия, каждый акт поддержки наводят мосты. Позвольте мне от имени беларуского народа выразить за это огромную благодарность».

В последнее время Тихановская все чаще обращается с призывами к верующим разных традиций и обильно использует в своих выступлениях библейские образы. Опубликован видеоролик, в котором Тихановская поздравляет беларусов с наступающим Рождеством и сравнивает обновление мира Христом с грядущей обновленной Беларусью. Александра Лукашенко она представляет новым царем Иродом, только он избивает не первенцев, а весь народ от мала до велика.

«Я обращаюсь к беларуским верующим разных религий и конфессий, – говорит Тихановская. – Большинство из вас не приняли беззакония, которые совершает режим. Вы заявили, что это не только политическая, но и духовная проблема. Вы признали, что это не только преступление, но и грех. Вы не согласились, что место вашей вере только в храмах по выходным. Вы решили следовать ей везде и всегда».

Слова оппозиционной активистки звучат как зеркальное отражение тех упреков, которыми Лукашенко начиная с августа, когда прошли оспоренные оппозицией выборы, осыпает представителей ведущих христианских конфессий. Участие священнослужителей в протестных акциях разъярило президента, который готов на все, лишь бы не потерять власть. Лукашенко сначала заявлял, что религии место в храмах, а не в политике, но после смены православного экзарха в Минске пообещал привилегированное положение Московскому патриархату, государственную помощь священникам, которые послушались своего Синода и не выходят на улицы, а послушно возносят в храмах молитвы за власть, которая всегда от Бога. Теперь главный враг правящего президента – католическая часть беларуских христиан. По мнению Лукашенко, они получают задания на Западе, в Литве, Польше – чтобы лишить его власти и, как уверяет сам Батька, растерзать «синеокую Беларусь», отторгнуть от нее западные области.

Между тем духовенство все больше втягивается в оппозиционную политику. Только к сегодняшнему дню было задержано как минимум шестеро представителей церквей. Большинство из них – католическое духовенство. Первым, кто открыл беларуское «дело священников», стал заштатный клирик Гомельской епархии Московского патриархата протоиерей Владимир Дробышевский. 18 сентября его осудили вначале на 10, а потом на 15 суток за одиночный пикет, когда он держал в руках плакат «Остановите насилие». 30 ноября стало известно об аресте в Брестской области грекокатолического священника Виталия Быстрова. Он получил 10 суток административного ареста «за участие в несанкционированной демонстрации». Сутки спустя в Бресте были задержаны православный священник Сергей Резанович, а также его жена и сын. Их подозревают в участии в террористической группе вместе с бывшим политзаключенным Николаем Автуховичем. Последнего обвиняют в поджоге отделения милиции и подрыве милицейской машины, что квалифицируется как «акты терроризма».

От Брестской не отстает и Витебская область. 1 декабря здесь был задержан римскокатолический священник Вячеслав Борок из города Россоны. Он известен тем, что вступился за епископа Юрия Кособуцкого, когда прокуратура республики вынесла тому предупреждение (подробнее в «НГР» от 02.12.20). Позже в соцсети Борок выложил плакат беларуского художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!», на котором была изображена свастика, сложенная из государственного красно-зеленого флага. За это ксендз получил 10 суток административного ареста с формулировкой «пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики».

8 декабря в Витебске были арестованы римскокатолический священник Виктор Жук и грекокатолический священник Алексей Воронко. Им вменяется участие в несанкционированной демонстрации. Суд над обоими должен был состояться 9 декабря, однако дело было отправлено на доработку, а оба священнослужителя временно выпущены на свободу.

9 декабря патриарший экзарх в Минске митрополит Вениамин (Тупеко) разослал особый циркуляр с новыми прошениями о Беларуси. Из документа, составленного прежним главой Беларуской православной церкви митрополитом Павлом (Пономаревым), были вычеркнуты фрагменты текста с просьбами к Богу о просветлении «светом Своего богоразумия ожесточением помраченных» и исцелении раненых.

10 декабря стало известно о том, что глава католической общины Беларуси митрополит-архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который с конца августа не может попасть в Беларусь, написал на имя папы Римского Франциска ходатайство об отставке. Эта новость всколыхнула католическое сообщество страны. Однако сам Кондрусевич в интервью польскому католическому агентству KAI пояснил: «3 января следующего года мне исполнится 75 лет. Я официально подаю заявление об отставке и должен уйти на пенсию. Я уже написал заявление об увольнении и скоро передам нунцию. Все зависит от святого отца». Митрополит также добавил, что «никогда не занимался политикой, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Католической церкви». Вероятно, только уход Кондрусевича с Минской кафедры может позволить смягчить меры в отношении него со стороны действующей власти Беларуси и позволит вернуться на родину.

В такой ситуации Лукашенко изо всех сил разжигает страхи «глубинного народа» перед Западом, а Тихановская обращается за поддержкой именно к западной христианской общественности. Она написала письмо папе Римскому. «Сколько нам еще предстоит пройти по этому пути? – говорится в послании Тихановской в Ватикан. – Сколько еще будет арестованных, уволенных, избитых и изгнанных из страны, прежде чем наш голос будет услышан властями? Кто поможет нам встать и исцелит наши раны? Кто поможет нам восстановить справедливость? Когда в Беларусь сможет вернуться митрополит Тадеуш Кондрусевич, который пытался быть голосом церкви и голосом народа? Сможет ли голос церкви и голос народа пробиться через бронированные стекла автомобилей, через щиты милиции, через отключенный интернет? Какое пророческое слово имеет силу разрушить эти стены и построить мосты?»

В своем послании она сравнивает беларуский народ с избитым и растерзанным странником из евангельской притчи о добром самаритянине: «Беларуский народ был ограблен – у него украли голоса на выборах, право знать правду о результатах выборов». «От имени беларуского народа мы просим ваших святых молитв и вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением!» – взывает Тихановская, и надо думать, понтифик с его последней энцикликой о всемирном братстве в ее представлении и есть тот самый добрый самаритянин, которые заступится за беларусов.

Тихановская обращается ко всем христианам и не только к христианам, но в ее позиции все больше просматривается адресат – та часть христианского сообщества, которая ориентируется на Запад. Даже поздравление с Рождеством она приурочила к дате по григорианскому, западному календарю. Пользуясь евангельской образностью, можно сказать, что и Лукашенко, и Тихановская в пылу борьбы разрывают хитон Христа. Речь уже не идет об искренности, но только о накале политических страстей и гражданской войне, в которой все средства хороши.

Тихановская заявила о намерении быть президентом в течение 45 дней

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