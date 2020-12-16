В Витебске горел дом: мужчина госпитализирован

15 декабря в Витебске по улице 2-ой Билевской в частном доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 15:39 в службу спасения города поступило сообщение о пожаре.

Когда подразделения прибыли к месту вызова наблюдалось сильное задымление из-под кровли дома.

66-летний хозяин, проживающий один дом, покинул самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу.

В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео МЧС