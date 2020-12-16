Избил машину милиционера бордюром и разбил окна школы урной. В Глубоком мужчину приговорили к полутора годам колонии

В Глубокском районе за хулиганство осужден 24-летний мужчина. Инцидент произошел 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Витебска.

Ночью мужчина шел по улице Пионерской. В какой-то момент он взял кусок бордюрного камня и начал колотить по припаркованному автомобилю. По данным следователей, эта машина принадлежала сотруднику милиции. Камнем, руками и ногами он ударил по машине не менее пяти раз. Потом дебошир взял металлическую урну и разбил стекла в трех окнах местной школы.

«Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он полностью возместил материальный ущерб – 645 рублей за поврежденный автомобиль и 254 рубля за разбитые стекла», — сообщили в прокуратуре.

По решению суда молодой человек должен провести полтора года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что череда инцидентов с разбитыми автомобилями силовиков прокатилась по Беларуси после президентстких выборов. Так, мужчина битой разбил 5 автомобилей возле здания РОВД в Гродно. В Толочине мужчина кружкой разбил стекло милицейского авто — видео