Избил машину милиционера бордюром и разбил окна школы урной. В Глубоком мужчину приговорили к полутора годам колонии

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Витебск
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В Глубокском районе за хулиганство осужден 24-летний мужчина. Инцидент произошел 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Витебска.

Ночью мужчина шел по улице Пионерской. В какой-то момент он взял кусок бордюрного камня и начал колотить по припаркованному автомобилю. По данным следователей, эта машина принадлежала сотруднику милиции. Камнем, руками и ногами он ударил по машине не менее пяти раз. Потом дебошир взял металлическую урну и разбил стекла в трех окнах местной школы.

«Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он полностью возместил материальный ущерб – 645 рублей за поврежденный автомобиль и 254 рубля за разбитые стекла», — сообщили в прокуратуре.

По решению суда молодой человек должен провести полтора года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что череда инцидентов с разбитыми автомобилями силовиков прокатилась по Беларуси после президентстких выборов. Так, мужчина битой разбил 5 автомобилей возле здания РОВД в Гродно. В Толочине мужчина кружкой разбил стекло милицейского авто — видео

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