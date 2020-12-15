В I полугодии 2021 года более 480 выборочных проверок проведет КГК в Витебске и области

Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в областях и столице, передает БелТА.

Проанализировано 18 133 субъекта хозяйствования. В результате исследования высокую степень риска присвоили 6346 субъектам (35%), а в планы выборочных проверок включили 3060 субъектов (48% от числа субъектов с высокой степенью риска).

«При этом 436 субъектов будут подвергнуты совместной проверке», — отметили в КГК.

Всего на первое полугодие запланировано 3607 проверок, из которых надзорными определены 2715. Они касаются вопросов обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

Больше всего проверок проведет МЧС — 971, Минтруда и соцзащиты — 545, Минздрав — 409, Минприроды — 338, Госстандарт — 324, Минфин — 230 и МНС — 226. Органы прокуратуры и КГК проведут 62 и 66 проверок соответственно.

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Минске включено 410 проверок, в Брестской области — 484, Витебской — 486, Гомельской — 548, Гродненской — 458, Минской — 696 и Могилевской области — 525.