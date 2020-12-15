БелЖД назначила дополнительные поезда в межрегиональном сообщении на время новогодних праздников

Белорусская железная дорога на новогодние и рождественские праздники назначила дополнительные поезда в межрегиональном сообщении.Так, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров дополнительные поезда назначены в сообщении Брест–Витебск и Гродно–Минск, сообщается на сайте БелЖД.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 652/651 Брест — Витебск — Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года. Поезд № 628/627 Гродно — Минск — Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска — 30 декабря 2020 года.

Ранее Белорусской железной дорогой уже было назначено более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам, в том числе ряду проходящих через Оршу. Полный список: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск — Друя), Полоцк — Минск, Минск — Пинск, Минск — Светлогорск, Гомель — Витебск, Гродно — Кричев — Коммунары.