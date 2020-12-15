С карточки жителя Новолукомля мошенники похитили более Br42 тыс.

Более Br42 тыс. похитили с банковской карточки жителя Новолукомля. 56-летний мужчина стал очередной жертвой интернет-мошенников, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Преступники работали по известной схеме. Позвонили от имени службы безопасности банка и стали пугать мужчину списаниями денег с его карточки. Далее злоумышленники стали говорить, что спасти сбережения могут только они, и попросили передать им коды, которые сейчас начнут приходить на телефон мужчины. Выполнив необходимые манипуляции, пострадавший не только потерял все деньги на счете, но и те, что были на депозите. Обнулив финансы, злоумышленники сказали, что все хакерские атаки благополучно отбиты, а деньги скоро вернутся назад. Только спустя несколько дней мужчина понял, что стал жертвой обмана. После этого он обратился в милицию, возбуждено уголовное дело.