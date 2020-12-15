Проезд по платным дорогам Беларуси теперь можно оплатить с помощью электронной виньетки

Беларусь
Опубликовано

С 15 декабря 2020 года в национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси начнет действовать новый способ оплаты, который предусмотрен для транспортных средств с общей массой не более 3,5 тонн.

Приобрести виньетку на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год можно на сайте BelToll. При покупке данные транспортного средства попадают в систему, которая автоматически контролирует своевременность оплаты. Данное нововведение поможет устранить как языковой барьер, так и необходимость для иностранных граждан иметь при себе белорусские рубли.

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Проезд по платным дорогам Беларуси теперь можно оплатить с помощью электронной виньетки

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