Лукашенко посещает Могилевскую областную клиническую больницу

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Коронавирус
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Сегодня Александр Лукашенко посещает Могилёвскую областную клиническую больницу. Эпидемиологическая ситуация в этом регионе, как и по всей стране, напряжённая. Из-за COVID-19 в самоизоляции там находятся больше 20 тысяч человек, около двух с половиной тысяч лечатся в стационарах. Всего в Могилёвской области под помощь пациентам с коронавирусом перепрофилированы более четырёх тысяч коек. Процент свободных больничных мест позволяет специалистам утверждать, что выделенных коек достаточно.

Всего в Беларуси зарегистрировано более 150 тысяч случаев заражения COVID-19. Важным индикатором медики называют то, что за последнюю неделю по всей стране прекратился ежедневный рост заболеваемости пневмониями.

Отметим, что 4 декабря Лукашенко посетил Витебский областной клинический родильный дом.

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ковид Лукашенко Могилев областная клиническая больница
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