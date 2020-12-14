ГАИ устанавливает очевидцев ДТП в Витебске

Фото ГАИ Витебска
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ГАИ устанавливает очевидцев ДТП в городе Витебске.

Авария произошла 8 декабря 2020 около 17.00. Водитель UAZ, двигаясь по ул. Максима Горького г. Витебска, со стороны площади Пролетарской в направлении ул. 39-й Армии, в районе дома №137, совершил наезд на переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.

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