Тонкий лёд унёс жизни троих рыбаков в Витебской области

За неделю в озерах Витебской области утонуло трое рыбаков, еще одного любителя зимней рыбалки удалось спасти.

Трагедии случились в Бешенковичском, Браславском и Ушачском районах. В последнем случае компания из четырех жителей Ушачей поехала на озеро Люкташ на рыбалку. Лед не выдержал, и двое мужчин рухнули в воду. Один из них смог выбраться на лед, а затем на берег с помощью спасателей. Его 36-летний товарищ утонул. В Шумилинском районе одного рыбака удалось спасти.

В Миорах и Поставском районе погибшие вмерзли в лед возле самого берега. Вероятно, они пошли на рыбалку еще до появления льда, по каким-то причинам упали в холодную воду и не смогли выбраться.