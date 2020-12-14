Тонкий лёд унёс жизни троих рыбаков в Витебской области

Витебская область
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За неделю в озерах Витебской области утонуло трое рыбаков, еще одного любителя зимней рыбалки удалось спасти.

Трагедии случились в Бешенковичском, Браславском и Ушачском районах. В последнем случае компания из четырех жителей Ушачей поехала на озеро Люкташ на рыбалку. Лед не выдержал, и двое мужчин рухнули в воду. Один из них смог выбраться на лед, а затем на берег с помощью спасателей. Его 36-летний товарищ утонул. В Шумилинском районе одного рыбака удалось спасти.

В Миорах и Поставском районе погибшие вмерзли в лед возле самого берега. Вероятно, они пошли на рыбалку еще до появления льда, по каким-то причинам упали в холодную воду и не смогли выбраться.

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    Зачем они постоянно это делают? Неужели рыба дороже жизни?

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