Два жителя Пинска похитили с фуры более 1,2 тыс. литров дизтоплива

Житель Пинска с приятелем инсценировали кражу, чтобы похитить казенное дизтопливо. Оперативники Шумилинского РОВД раскрыли хитрую схему и вышли на след подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Настоящую спецоперацию разработали два жителя Пинска, чтобы похитить из служебной фуры более 1,2 тыс. л топлива. Один из мужчин работал в транспортной фирме и должен был в Витебске забрать большегруз у напарника. По инструкции тот полностью заправил бак и оставил машину сменщику. Выполнив все положенное, водитель позвонил на фирму и спокойно отправился отдыхать, передает БелТА.