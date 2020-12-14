За прошедшую неделю в ДТП в Витебской области погибли 2 человека и 4 получили ранения

ДТП в Витебске
ДТП
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За минувшую неделю на территории Витебской области в шести дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 человека, ещё 4 получили ранения.

Утром 7 декабря между Полоцком и Новополоцком «Peugeot 306» совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, совершила наезд машина «Volkswagen Polo». За рулём иномарки находился 24-летний полочанин. Пешеход скончалась на месте. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что за рулем «Peugeot» находилась 51-летняя новополочанка.Около часа ночи 9 декабря 50-летний водитель фуры «Scania» двигался по автодороге «Брест — Минск-граница Российской Федерации». На 606 километре он врезался в стоящий грузовик «Volvo», который от удара продвинулся вперёд и столкнулся с фурой «Mercedes». В результате ДТП водитель «Scania» от полученных травм умер на месте происшествия.

Ночью 13 декабря 33-летний житель Лужесно на автодороге «Витебск — Городок» сбил 49-летнюю женщину. Пешеход световозвращающими элементами обозначена не была, а также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и собранными. А также напоминает, что алкоголь и дорога несовместимы. Это касается всех участников дорожного движения.

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