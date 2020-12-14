Назван простой способ избавиться от похмелья

При этом он подчеркнул, что специальных лекарственных средств от похмелья не существует. Есть только комплексная антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления.

«Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови», — пояснил врач.

Сиволап подчеркнул, что этот метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.

Кроме того, врач предупредил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии — вплоть до инфаркта. И тогда точно понадобится помощь врачей. Во многих случаях лучше вызвать нарколога на дом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Если пациент находится в стостоянии опьянения и с нем не провести необходимые процедуры, что существует реальная опасность для его жизни. Когда человек выйдет из состояния опьянения, ему нужна будет другая помощь — психологическая.

В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача-нарколога, заключил нарколог. Ему помогут избавитсья от симптомов и избавят от более серьезных проблем.