Назван простой способ избавиться от похмелья

Фото: Depositphotos
Здоровье
Опубликовано

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал средства, позволяющие избавиться от похмелья.

«Очень будет хорошо и необходимо попить воды — обязательно. Обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно», — сказал доктор.

При этом он подчеркнул, что специальных лекарственных средств от похмелья не существует. Есть только комплексная антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления.

«Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови», — пояснил врач.

Сиволап подчеркнул, что этот метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.

Кроме того, врач предупредил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии — вплоть до инфаркта. И тогда точно понадобится помощь врачей. Во многих случаях лучше вызвать нарколога на дом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Если пациент находится в стостоянии опьянения и с нем не провести необходимые процедуры, что существует реальная опасность для его жизни. Когда человек выйдет из состояния опьянения, ему нужна будет другая помощь — психологическая.

В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача-нарколога, заключил нарколог. Ему помогут избавитсья от симптомов и избавят от более серьезных проблем.

В Ушачском районе пьяные устроили потасовку. Инспектору пришлось стрелять — видео

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Для разгона мирных демонстраницй в Минск введена бронетехника

10 интересных фактов про Сигизмунда Вазу

«Белтелеком» поднимает тарифы на интернет и связь

Витебск нарколог похмелье пьяный
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Пиневич: Беларусь вышла на пик пневмоний
Беларусь достигла пика пневмоний и продержится там
082
«К врачу идут сразу, поэтому пневмонии не такие запущенные»: врач — о Докшицком районе, где коронавирус у 3% населения
Санитарный врач и жители района рассказали о второй
0201
1975 случаев COVID-19 за сутки — новый антирекорд в Беларуси
12 декабря в Беларуси зафиксировали новый антирекорд
0700
Более 300 человек в Витебской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда
В Министерстве здравоохранения опубликовали сведения
0724
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)