Пиневич: Беларусь вышла на пик пневмоний

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Беларусь
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Беларусь достигла пика пневмоний и продержится там минимум полтора месяца, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает БелТА.

«Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца» — заявил министр здравоохранения Беларуси.

Он подчеркнул, что эти пики не так высоки, как могли быть.

Дмитрий Пиневич отметил, что несмотря на высокую загруженность системы здравоохранения из-за COVID-19, в стране не приостановили оказание специализированных видов медпомощи.

По его словам, в стане не задействована, в отличие от весны ни одна койка онкологического диспансера, в полной мере работает травматологическая служба. Была изменена маршрутизация оказания специализированной помощи в амбулаторных условиях. То есть она была перенацелена на крупные центры, которые ни в коей мере не были перепрофилированы под инфекцию.

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