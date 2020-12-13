«Белтелеком» поднимает тарифы на интернет и связь

Белтелеком
Фото носит иллюстративный характер. Фото: РУП «Белтелеком»
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РУП «Белтелеком» с 21 декабря повышает стоимость интернета и других услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Тарифы на интернет увеличат на 1,46%, а на местную телефонную связь для физлиц — на 4,5%. Междугородная связь подорожает сразу на 18%.

Для юрлиц тарифы телефонной связи не меняются.

Как поясняет «Белтелеком», повышение тарифов необходимо для реализации инфраструктурных проектов.

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