«Белтелеком» поднимает тарифы на интернет и связь

РУП «Белтелеком» с 21 декабря повышает стоимость интернета и других услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Тарифы на интернет увеличат на 1,46%, а на местную телефонную связь для физлиц — на 4,5%. Междугородная связь подорожает сразу на 18%.

Для юрлиц тарифы телефонной связи не меняются.

Как поясняет «Белтелеком», повышение тарифов необходимо для реализации инфраструктурных проектов.