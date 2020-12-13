Для разгона мирных демонстраницй в Минск введена бронетехника

Фото TUT.by
Власть
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13 декабря в различных районах Минска появилась бронетехника. Примечательно, что в этот раз ее встретили небольшие группы людей с красно-зелеными флагами власти. Об этом сообщают телеграм-каналы.

По Минску активно передвигаются водометы, даже несмотря на минусовую температуру воздуха. Таке по беларуской столице традиционно передвигаются колонны автозаков.

Группы силовиков милиции и военного спецназа замечены в нескольких микрорайонах Минска: возле Студенческой деревни в Брилевичах, перед зданием аэропорта на улице Аэродромной, в Лошице и возле станции «Пушкинская». Все эти меры, как надеются власти, смогут остановить протесты.

Традиционные воскресные акции протеста в Минске и других городах Беларуси с того момента объявления результатов президентских выборов. Уже 4 месяца беларусы продолжают выходить на улицу и выражать свою гражданскую позицию. Они требуют новых выборов и прекращения насилия. За весь период силовики задержали более 30 тысяч человек. Среди протестующих множество известных людей и родственников чиновников.

Сегодняшние акции в Минске носят название «Марш народного обвинения».

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