Возобновилась война в Нагорном Карабахе

Российские силы в Нагорном Карабахе. Фото: Reuters
Армия
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Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд (южное направление Нагорного Карабаха) Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика). Армия обороны предпринимает соответствующие действия», — сообщает Минобороны Армении.

Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия был нарушен режим прекращения огня. Подробностей не сообщается.

«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

«В настоящее время там (в Карабахе) находятся российский контингент миротворцев, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — приводит слова Алиева агентство «АзерТАдж».

В военном ведомстве Азербайджана подчеркнули, что армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований.

По версии Армении, азербайджанские возобновили военное наступление. Накануне они попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и трое военнослужащих получили ранения.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

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