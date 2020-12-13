Андреев день: что можно и нельзя делать 13 декабря

Религия
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Православные верующие отмечают 13 декабря день памяти апостола Андрея Первозванного.

Апостол Андрей неотступно следовал за Иисусом Христом и является его первым учеником. Святой апостол Андрей – один из двенадцати апостолов, свидетель земной жизни Иисуса, его смерти и воскрешения. Как и святые апостолы Петр и Павел Андрей Первозванный всю свою жизнь проповедовал христианскую веру и принял мученическую смерть.

Родился будущий святой в области Галилея, в городе Вифсаиде. С молодых лет Андрей принял решение посвятить себя служению Богу. Он отказался от вступления в брак и сохранял целомудрие до смерти.

Содержание
  1. Что можно делать 13 декабря
  2. Чего нельзя делать 13 декабря
  3. Приметы на 13 декабря

Что можно делать 13 декабря

Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому в этот день молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.

С 13 декабря в народном календаре связано много примет. Так было принято в этот день прорубать прорубь и слушать воду. Если она тихая, то зима будет спокойной, а если шумная – стоит ждать стужи и метели.

Также следует обратить внимание на погоду: считается, что если в этот день снег будет идти и не таять, то он еще 110 дней пролежит.

Согласно нарожным традициям, в этот день нужно накрыть богатый стол. Однако стоит помнить, что в эти дни продолжается Рождественский пост. На столе не должно быть пищи с маслом и продуктов животного происхождения. Можно позволить себе рыбу.

Чего нельзя делать 13 декабря

Нельзя шить, ткать и прясть – на Руси верили, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.

Нельзя пускать в дом гостей и по возможности не стоит выходить из дома. На Руси верили, что в этот день активничает нечистая сила.

Приметы на 13 декабря

Если сегодня выпадет снег – он пролежит до апреля.

Ели сегодня кошка особенно старательно вылизывается – погода будет холодной и ясной.

Если сегодня на небе облака быстро и как будто низко плывут – скоро похолодает.

День апостола Андрея Первозванного: чем известен святой

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Андреев день: что можно и нельзя делать 13 декабря

Андреев день: что можно и нельзя делать 13 декабря

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