Андреев день: что можно и нельзя делать 13 декабря

Православные верующие отмечают 13 декабря день памяти апостола Андрея Первозванного.

Апостол Андрей неотступно следовал за Иисусом Христом и является его первым учеником. Святой апостол Андрей – один из двенадцати апостолов, свидетель земной жизни Иисуса, его смерти и воскрешения. Как и святые апостолы Петр и Павел Андрей Первозванный всю свою жизнь проповедовал христианскую веру и принял мученическую смерть.

Родился будущий святой в области Галилея, в городе Вифсаиде. С молодых лет Андрей принял решение посвятить себя служению Богу. Он отказался от вступления в брак и сохранял целомудрие до смерти.

Что можно делать 13 декабря

Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому в этот день молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.

С 13 декабря в народном календаре связано много примет. Так было принято в этот день прорубать прорубь и слушать воду. Если она тихая, то зима будет спокойной, а если шумная – стоит ждать стужи и метели.

Также следует обратить внимание на погоду: считается, что если в этот день снег будет идти и не таять, то он еще 110 дней пролежит.

Согласно нарожным традициям, в этот день нужно накрыть богатый стол. Однако стоит помнить, что в эти дни продолжается Рождественский пост. На столе не должно быть пищи с маслом и продуктов животного происхождения. Можно позволить себе рыбу.

Чего нельзя делать 13 декабря

Нельзя шить, ткать и прясть – на Руси верили, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.

Нельзя пускать в дом гостей и по возможности не стоит выходить из дома. На Руси верили, что в этот день активничает нечистая сила.

Приметы на 13 декабря

Если сегодня выпадет снег – он пролежит до апреля.

Ели сегодня кошка особенно старательно вылизывается – погода будет холодной и ясной.

Если сегодня на небе облака быстро и как будто низко плывут – скоро похолодает.