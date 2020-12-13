В Толочине рейсовый автобус оказался в кювете из-за гололедицы

В Толочине рейсовый автобус попал в ДТП из-за гололедицы: дорога обледенела настолько, что водителю пришлось прекратить рейс и припарковаться на обочине, откуда транспортное средство сползло в кювет.

Пассажиров в момент ДТП в автобусе не было, рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария случилась возле остановки «Холодильник».

Первый рейс автобус № 1 выполнил благополучно, а во время второго на подъезде к остановке водитель заметил, что на проезжей части образовалась ледяная корка.

В ГАИ отметили, что водитель в данной ситуации поступил правильно: он попросил пассажиров покинуть салон, пояснив, что из-за обледенения дороги не может продолжить рейс. Пассажиры вышли, а водитель припарковал транспорт на обочине.

Откуда транспортное средство и сползло в кювет, – рассказали в ГАИ.

ГАИ предупреждает водителей о гололедице и рекомендует избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Витебске 11 декабря из-за гололедицы на дорогах произошло более 80 аварий.

Более 300 человек в Витебской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда