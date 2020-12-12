В Витебске проходит выставка крупнейшей в Беларуси частной коллекции футбольной атрибутики

В витебской Ратуше проходит выставка «Футбол – игра миллионов». Основу выставки составляют предметы частной коллекции, крупнейшей в Беларуси по футбольной атрибутике, Анастасии Пищуловой – большой поклонницы футбола.

Впервые коллекция была представлена в Витебском районном историко-краеведческом музее, директором которого является Анастасия, а затем некоторое время находилась в Витебском центральном спортивном комплексе.

Постепенное формирование футбольной коллекции началось примерно 7 лет назад, после посещения игры на знаменитом стадионе Испании — Сантьяго Бернабеу. Анастасия является фанаткой клуба с насыщенной историей – «Реал Мадрид», которому посвящен достаточно большой блок коллекции.

На сегодняшний день коллекция Анастасии Пищуловой насчитывает более тысячи предметов, как подаренных, так и приобретенных. В их числе – футбольные мячи с подписями игроков белорусской сборной, витебской футбольной команды, автограф вратаря сборной Швейцарии и клуба «Боруссия» Яна Зоммера, который был прислан в ответ на ее письмо.

Но больше всего у Анастасии футболок различных команд с логотипами и подписями. Среди них выделяется оригинальная гостевая футболка мадридского «Реала» образца 1998 года с фамилией одного из самых его выдающихся игроков – Рауля Гонсалеса, футболка брестского «Динамо» с автографом Диего Марадоны, футболка с автографом лучшего бомбардира в истории английской Премьер-лиги – Алана Ширера. Из имен футболистов, которые находятся на футболках, легко можно составить сборную мира. В коллекции имеются футболки с именами таких знаменитых футболистов, как Криштиану Роналду, Неймар, Антуан Гризманн, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Мохаммед Салах, Серхио Агуэро, Луиш Фигу, Дэвид Бэкхэм, Франческо Тотти, Зинедин Зидан, Рональдиньо, Кака и многих других.

Кроме этого, в коллекции А.П. Пищуловой имеется масса футбольных сувениров, предметов с символикой различных популярных команд, миниатюрные фигурки футболистов, футбольные книги, программы и билеты матчей, на которых находилась Анастасия, и многие другие интересные вещи.

Выставка «Футбол – игра миллионов» разделена на 4 тематических блока и посвящена в основном европейскому футболу: Английской Премьер-лиге, Чемпионатам Германии и Испании, итальянскому и французскому футболу.

Несомненно, футбол – один из самых популярных видов спорта, который объединяет людей разного пола, возраста и статуса.

Выставка будет работать до 17 января 2021 года.

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