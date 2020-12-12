Экспертиза: голоса, обсуждающие Бондаренко на слитой записи, принадлежат Баскову и Шакуте

Роман Бондаренко
Власть
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Через месяц со дня смерти Романа Бондаренко TUT.by опубликовал результаты фоноскопического исследования размещенной в интернете записи телефонного разговора двух мужчин, обсуждающих обстоятельства избиения Романа Бондаренко. После избиения мужчина скончался.

Данная экспертиза помогает установить дословное содержание речи и идентифицировать говорящего по голосу и речи при наличии образцов речи человека для сравнения. Также исследование позволяет проверить запись на признаки монтажа и выяснить, является речь спонтанной или постановочной.

Заключение фоноскопического исследования представляет собой 60-страничный документ. Специалист пришла к однозначному выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат кикбоксеру Дмитрию Шакуте и главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову. Их диалог является спонтанным. Признаков монтажа не обнаружено.

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Экспертиза: голоса, обсуждающие Бондаренко на слитой записи, принадлежат Баскову и Шакуте

Проверку по факту смерти Бондаренко проводит Генеральная прокуратура. Уголовного дела до сих пор нет. Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян. Такой же позиции придерживается Генпрокуратура. Генпрокуратура заявила, что родственники Бондаренко уклоняются забрать его тело.

Экспертиза: голоса, обсуждающие Бондаренко на слитой записи, принадлежат Баскову и Шакуте
Похороны Романа Бондаренко. Фото: БелаПАН

На врача БСМП, который передал в СМИ данные анализов Романа с нулевым процентом алкоголя в крови, возбуждено уголовное дело, он задержан, как и журналистка Катерина Борисевич, писавшая материал. Она находится в СИЗО почти месяц. Срок ее задержания недавно продлен еще на 2 месяца.

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