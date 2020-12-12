Житель Верхнедвинска оформлял кредиты на чужие паспорта. Ведется поиск потерпевших

Следователи СК ведут поиск потерпевших от действий 29-летнего жителя Верхнедвинска, который оформлял кредиты на чужие паспорта. Он набрал кредитов на сумму, превышающую 30 тыс рублей.

Злоумышленник уговаривал знакомых оформлять кредиты в банках на свои паспорта и одалживать ему деньги. Обещания самостоятельно оплачивать взносы по кредитам и вернуть долги он не выполнял, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Всего следователями установлено 11 таких фактов с общей суммой ущерба не менее 30.000 рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Пострадавших от действий мужчины на фото просят сообщить об этом в УСК по Витебской области по круглосуточному телефону +375(33)3998044.