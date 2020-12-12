Пограничники Полоцкого погранотряда приняли военную присягу

Армия
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Ряды военнослужащих Полоцкого погранотряда пополнили 139 призывников из Витебской и Могилевской областей. Сегодня, 12 декабря, они дали клятву на верность Родине, сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

В мероприятии, посвященном приведению к Военной присяге, приняли участие начальник управления комплектования и штатов Государственного пограничного комитета Республики Беларусь полковник Игорь Коваленко, руководство Новополоцка и Полоцкого района, представители БРСМ, православной церкви, ветеран пограничных войск.

63 новобранца войсковой части 5524 приняли присягу в Полоцке

 

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