Витебской госавтошколе необходимы структурные преобразования — Минтранс

Государственной автошколе в Витебске необходимы структурные и качественные преобразования. Об этом сказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович при посещении Витебского учебно-курсового комбината подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, сообщили БелТА в пресс-службе Минтранса.

«Автошкола является единственным специализированным государственным учреждением по подготовке и переподготовке водителей в Витебске с историей более чем в 70 лет. Однако современный рынок диктует новые условия, поэтому сегодня необходимы структурные и качественные преобразования, которые позволят расширить клиентскую базу и улучшить экономическую ситуацию предприятия», — сказала Наталья Александрович.

Директор учреждения Игорь Бодяко подчеркнул, что учебно-курсовой комбинат делает ставку на качество обучения. «Наши первостепенные задачи — сохранение высококвалифицированных специалистов и обновление автомобильного парка, являющиеся основой качественного обучения», — объяснил свою позицию он.

Обсуждалось финансовое положение учреждения образования, результаты выполнения социально-экономических показателей и текущая деятельность организации. По итогам мероприятия намечены направления для развития, которые учебно-курсовому комбинату необходимо проработать с Минтрансом и облисполкомом.