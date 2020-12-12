Владимир Астапенко: нужно положить конец попыткам построить в Беларуси концлагерь

Бывший беларуский посол в Аргентине, а ныне представитель Народного антикризисного управления Владимир Астапенко записал видеообращение. Это реакция на решение властей Беларуси с 21 декабря закрыть наземные границы на выезд для своих граждан.

Астапенко заявил, что хочет обратить внимание мировой демократической общественности «на то, что нелегитимная власть в Беларуси продолжает практику массовых нарушений фундаментальных прав человека и своих международных обязательств в этой сфере». «Попыткам построить в европейской стране XXI века концентрационный лагерь нужно положить решительный конец!», — заявил дипломат и политик.

Владимир Астапенко — один из беларуских дипломатов, публично осудивших действия властей. В знак своего несогласия он подал в отставку. В ноябре Лукашенко его уволил.

Владимир Астапенко — советский и беларуский государственный деятель, дипломат, доцент. Кандидат юридических наук. Родился 13 ноября 1962 года в Минске. В 1985 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, позже — аспирантуру Беларуского государственного университета и МГИМО-Университета МИД РФ.

Владимир Астапенко работал Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в таких странах Латинской Америки как Аргентина, Уругвай, Парагвай, Перу, Куба. Ранее занимал пост генерального консула в Нидерландах. До этого был заместителем Министра иностранных дел Беларуси.

Астапенко является автором более 40 учебных и научных публикаций по проблематике международного и европейского права. Автор типовой учебной программы по европейскому праву.