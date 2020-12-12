МВД показало видео, как мать выбрасывала труп младенца в мусорный бак в Витебске

ребенок новорожденный
Фото pixabay.com
Дом
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Всего несколько часов понадобилось следователям, чтобы установить личность женщины, которая выбросила младенца в мусорный бак.

Следователи вышли на 30-летнюю женщину. Выяснилось, что она несколько месяцев снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно она съехала и вернулась домой.

Правоохранители отмечают, что женщина родила на дому и сразу же избавилась от тела ребенка. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщал «Витебский курьер» 9 декабря вечером в Витебске в контейнере для мусора был найден труп младенца. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, которые расположены на близлежащих домах. При отработке версий произошедшего была установлена личность женщины, которая могла быть причастна к смерти ребенка.

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