МВД показало видео, как мать выбрасывала труп младенца в мусорный бак в Витебске

Всего несколько часов понадобилось следователям, чтобы установить личность женщины, которая выбросила младенца в мусорный бак.

Следователи вышли на 30-летнюю женщину. Выяснилось, что она несколько месяцев снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно она съехала и вернулась домой.

Правоохранители отмечают, что женщина родила на дому и сразу же избавилась от тела ребенка. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщал «Витебский курьер» 9 декабря вечером в Витебске в контейнере для мусора был найден труп младенца. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, которые расположены на близлежащих домах. При отработке версий произошедшего была установлена личность женщины, которая могла быть причастна к смерти ребенка.