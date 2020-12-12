Стало известно кто может возглавить ФК «Витебск» после ухода Ясинского

Как сообщает журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале, белорусский тренер Евгений Чернухин – основной кандидат на позицию главного тренера «Витебска».

В прошлом сезоне Чернухин работал в БАТЭ ассистентом Кирилла Альшевского, после отставки которого хотел покинуть клуб, но доработал до конца сезона.

Чернухин – воспитанник витебского футбола. Был помощником Ясинского с 2015 под 2019-й года с отлучкой в «Тосно» в 2018-м, пишет tribuna.com.

Ранее стало известно, что Сергей Ясинский покинул «Витебск», чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси.