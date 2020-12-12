Более 300 человек в Витебской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда

Власть
Опубликовано

В Министерстве здравоохранения опубликовали сведения за 11-12 декабря об обратившихся за помощью к медикам с травмами из-за гололеда. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

В Витебской области было зафиксировано 320 обращений от людей. Помощь на месте получили 289 из них, а 31 человек был доставлен больницу. У всех травмы из-за гололеда.

Самое большое число обращений было в Гомельской области – 868 человек. Из них уже 780 медпомощь была оказана на месте, а 88 – были госпитализированы. У 867 пострадавших – травмы из-за гололеда. Одна травма – холодовая.

В Новополоцке автомобилист наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

С 1 января 2021 пенсионный возраст в Беларуси вырастет

Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но потребовал «доработать» дело

В случает отключения SWIFT в Беларуси Payoneer не поддержит санкции Евросоюза

Новая дорога соединит Беларусь со Смоленском

Витебский ликеро-водочный завод потратит на покупку кроссовера почти всю чистую прибыль предприятия за год

В Беларуси разблокирован сайт «Витебский Курьер» — был под санкциями режима 4 месяца

Витебск гололед гололедица новости витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Совмин выдает шести молочным заводам Витебской области субсидии по кредитам
Отдельным организациям агропромышленного комплекса
031
В случает отключения SWIFT в Беларуси Payoneer не поддержит санкции Евросоюза
В компании Payoneer дали понять, что в случае отключения
0256
Кондрусевич написал прошение об отставке
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал
0194
Немцов
Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но потребовал «доработать» дело
Президент России Владимир Путин на встрече с Советом
0260
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)