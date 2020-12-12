Более 300 человек в Витебской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда

В Министерстве здравоохранения опубликовали сведения за 11-12 декабря об обратившихся за помощью к медикам с травмами из-за гололеда. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

В Витебской области было зафиксировано 320 обращений от людей. Помощь на месте получили 289 из них, а 31 человек был доставлен больницу. У всех травмы из-за гололеда.

Самое большое число обращений было в Гомельской области – 868 человек. Из них уже 780 медпомощь была оказана на месте, а 88 – были госпитализированы. У 867 пострадавших – травмы из-за гололеда. Одна травма – холодовая.