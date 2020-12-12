Совмин выдает шести молочным заводам Витебской области субсидии по кредитам

Бизнес
Опубликовано

Отдельным организациям агропромышленного комплекса Беларуси в 2020 г будут предоставлены субсидии из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Соответствующее постановление №715 от 9 декабря 2020 г опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В список дотируемых предприятий попали сразу шесть молочных предприятий Витебской области. При этом, в списке «нуждающихся» нет предприятий из Брестской и Гродненской областей.

Николай Шерстнёв удостоен Благодарности Президента за личный вклад в развитие АПК

Субсидии будут предоставляться в 2020-23 году организациям, которые производят молочную продукцию, подлежащую маркировке средствами идентификации, по кредитам, выданным в 2020 году на условиях определяемых банками на срок до трех лет в рамках реализации госпограммы развития агробизнеса.

Субсидии будут предоставляться ежемесячно из средств республиканского бюджета на прочие вопросы в области сельского хозяйства.

Размер субсидий составит 50% ставки рефинансирования по кредитам в беларусских рублях и 50% ставки по кредитам в валюте. Субсидии по валютным кредитам будут выплачиваться в беларусских рублях. Они не предоставляются для уплаты процентов по суммам просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Субсидии в соответствии с постановлением получат:

Витебская область

  • ОАО «Молоко», г. Витебск,
  • ОАО «Полоцкий молочный комбинат», г. Полоцк,
  • ДПУП «ОршаСырЗавод», г. Орша,
  • ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», г. Верхнедвинск,
  • УПП «Толочинские сыры», г. Толочин,
  • ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», г. Глубокое.

Минская область

  • РДПТУП «Молочный гостинец»,
  • ТПКУП «МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ № 2».
  • ОАО «Здравушка-милк», г. Борисов,
  • ОАО «Минский молочный завод № 1»,
  • ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,
  • ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Гомельская область

  • ОАО «Милкавита», г. Гомель.

Могилевская область

  • ОАО «Могилевская фабрика мороженого».

Мания укрупнения продолжается в АПК Витебской области. В колосс добавили еще 12 организаций, которые сами не справлялись

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

С 1 января 2021 пенсионный возраст в Беларуси вырастет

Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но потребовал «доработать» дело

В случает отключения SWIFT в Беларуси Payoneer не поддержит санкции Евросоюза

Новая дорога соединит Беларусь со Смоленском

Витебский ликеро-водочный завод потратит на покупку кроссовера почти всю чистую прибыль предприятия за год

В Беларуси разблокирован сайт «Витебский Курьер» — был под санкциями режима 4 месяца

молоко молокозавод
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Более 300 человек в Витебской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда
В Министерстве здравоохранения опубликовали сведения
034
В случает отключения SWIFT в Беларуси Payoneer не поддержит санкции Евросоюза
В компании Payoneer дали понять, что в случае отключения
0256
Кондрусевич написал прошение об отставке
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал
0194
Немцов
Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но потребовал «доработать» дело
Президент России Владимир Путин на встрече с Советом
0260
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)