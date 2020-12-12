Совмин выдает шести молочным заводам Витебской области субсидии по кредитам

Отдельным организациям агропромышленного комплекса Беларуси в 2020 г будут предоставлены субсидии из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Соответствующее постановление №715 от 9 декабря 2020 г опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В список дотируемых предприятий попали сразу шесть молочных предприятий Витебской области. При этом, в списке «нуждающихся» нет предприятий из Брестской и Гродненской областей.
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Субсидии будут предоставляться в 2020-23 году организациям, которые производят молочную продукцию, подлежащую маркировке средствами идентификации, по кредитам, выданным в 2020 году на условиях определяемых банками на срок до трех лет в рамках реализации госпограммы развития агробизнеса.
Субсидии будут предоставляться ежемесячно из средств республиканского бюджета на прочие вопросы в области сельского хозяйства.
Размер субсидий составит 50% ставки рефинансирования по кредитам в беларусских рублях и 50% ставки по кредитам в валюте. Субсидии по валютным кредитам будут выплачиваться в беларусских рублях. Они не предоставляются для уплаты процентов по суммам просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.
Субсидии в соответствии с постановлением получат:
Витебская область
- ОАО «Молоко», г. Витебск,
- ОАО «Полоцкий молочный комбинат», г. Полоцк,
- ДПУП «ОршаСырЗавод», г. Орша,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», г. Верхнедвинск,
- УПП «Толочинские сыры», г. Толочин,
- ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», г. Глубокое.
Минская область
- РДПТУП «Молочный гостинец»,
- ТПКУП «МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ № 2».
- ОАО «Здравушка-милк», г. Борисов,
- ОАО «Минский молочный завод № 1»,
- ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Гомельская область
- ОАО «Милкавита», г. Гомель.
Могилевская область
- ОАО «Могилевская фабрика мороженого».
Мания укрупнения продолжается в АПК Витебской области. В колосс добавили еще 12 организаций, которые сами не справлялись