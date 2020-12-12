Совмин выдает шести молочным заводам Витебской области субсидии по кредитам

Отдельным организациям агропромышленного комплекса Беларуси в 2020 г будут предоставлены субсидии из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Соответствующее постановление №715 от 9 декабря 2020 г опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В список дотируемых предприятий попали сразу шесть молочных предприятий Витебской области. При этом, в списке «нуждающихся» нет предприятий из Брестской и Гродненской областей.

Субсидии будут предоставляться в 2020-23 году организациям, которые производят молочную продукцию, подлежащую маркировке средствами идентификации, по кредитам, выданным в 2020 году на условиях определяемых банками на срок до трех лет в рамках реализации госпограммы развития агробизнеса.

Субсидии будут предоставляться ежемесячно из средств республиканского бюджета на прочие вопросы в области сельского хозяйства.

Размер субсидий составит 50% ставки рефинансирования по кредитам в беларусских рублях и 50% ставки по кредитам в валюте. Субсидии по валютным кредитам будут выплачиваться в беларусских рублях. Они не предоставляются для уплаты процентов по суммам просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Субсидии в соответствии с постановлением получат:

Витебская область

ОАО «Молоко», г. Витебск,

ОАО «Полоцкий молочный комбинат», г. Полоцк,

ДПУП «ОршаСырЗавод», г. Орша,

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», г. Верхнедвинск,

УПП «Толочинские сыры», г. Толочин,

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», г. Глубокое.

Минская область

РДПТУП «Молочный гостинец»,

ТПКУП «МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ № 2».

ОАО «Здравушка-милк», г. Борисов,

ОАО «Минский молочный завод № 1»,

ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Гомельская область

ОАО «Милкавита», г. Гомель.

Могилевская область