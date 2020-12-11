В случает отключения SWIFT в Беларуси Payoneer не поддержит санкции Евросоюза

В компании Payoneer дали понять, что в случае отключения беларуской банковской системы от SWIFT не присоединятся к санкциям против Беларуси.

В компании убеждены, что это умный ход в отношении конкурентов, которые в связи с санкциями могут уйти с беларуского рынка. Если гиганты VISA и Mastercard не комментируют ситуации в связи с возможным введением санкций в отношении Беларуси, то имеющая незначительную долю рынка Payoneer бодро бросается обещаниями.

В компании призывают держателей платежных карт Payoneer перестать беспокоиться за сохранность своих средств. Следует отметить, что в компании, которая недавно пришла на беларуский рынок, могут не знать нюансов финансовой и политических систем страны в момент тяжелейшего за всю историю кризиса. При этом утверждается, что беларуские держатели пластиковых карт смогут и далее свободно использовать их для оплаты оффлайн и онлайн, а также снимать наличные деньги в банкоматах.