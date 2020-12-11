Кондрусевич написал прошение об отставке

Фото: TUT.by
Власть
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал прошение об отставке и намерен передать его апостольскому нунцию в Беларуси. По словам Кондрусевича, это связано с возрастом. Об этом он рассказал агентству KAI.

«Другое дело, что 3 января следующего года мне исполнится 75 лет. Формально я ухожу в отставку с должности и должен уйти на пенсию. Прошение об отставке я уже написал и в ближайшее время передам его нунцию», – сказал Кондрусевич.

Кондрусевич сказал, вопрос его возвращения в Беларусь обсуждали с властями секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Галлахер и апостольский нунций. Напомним, госсекретарь США Помпео неоднократно призывал Минск разрешить Тадеушу Кондрусевичу вернуться в свою страну, гражданином которой он является. Однако ответа не последовало.

Кондрусевич выразил надежду, что все закончится хорошо и он сможет вернуться в Беларусь, хотя бы после выхода в отставку.

«Я никогда не занимался политикой, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Костела», – заявил Кондрусевич. – «Никогда ни я, ни другой представитель нашего Костела не призывал к протестам, но всегда придерживаемся социального учения Костела и призываем к мирному разрешению конфликтов. Мы против лжи, насилия и несправедливости».

Кондрусевич не может вернуться в Беларусь более 3 месяцев.Беларусские власти не пустили главу католической церкви Беларуси в страну 31 августа. Поводом для этого позднее Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича проводилась проверка МВД. Ранее Кондрусевич высказывался в поддержку жертв режима и даже добился личной аудиенции у главы МВД Караева, который отдавал приказы своим подчиненным. Караев обещал разобраться по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков, однако не было возбуждено ни одного уголовного дела. Силовики убили около 10 человек. Избитыми и искалеченными от рук сотрудников милиции и военнослужащих оказались тысячи беларусов. Более 30.000 граждан было задержано в ходе мирных акций протеста.

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