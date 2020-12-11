Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но потребовал «доработать» дело

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека заявил, что заказчики и исполнители убийства Бориса Немцова найдены. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, в этом деле «в целом все понятно», однако он потребовал еще немного «доработать» дело.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал Путин.

Перед гибелью Борис Немцов высказывал опасения за свою жизнь. Об этом, в частности, рассказывала украинская модель Анна Дурицкая.

Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал». Считается, что убийство Немцова было выгодно его политическим противникам, среди которых глявным является хозяин Кремля.