Сформирован новый состав правления ОАО «Белгазпромбанк»

Беларусь
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8 декабря 2020 года советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» единогласно принято решение о внесении изменений в состав его правления, сообщила пресс-служба банка.

Правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» назначена заместитель председателя правления Потапова Ирина.

Также в состав правления входят: исполнительный директор Авраменко Татьяна, начальник управления финансовых институтов Антонова Ирина, директор департамента корпоративного бизнеса Вождаев Александр, директор департамента розничного бизнеса Кирьянов Константин, исполнительный директор Короткевич Владимир, заместитель председателя правления Сотников Александр.

Временная администрация по управлению банком завершила работу. Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря 2020 года.

«ОАО «Белгазпромбанк», сохранив позицию одного из крупнейших частных банков страны, намерен продолжить реализацию своих основных стратегических задач – поддержку малого и среднего бизнеса и розничное кредитование, — отметили в банке.

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