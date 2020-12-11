Установлена мать новорожденного, труп которого нашли в мусорном контейнере

Сыщики милиции Витебской области установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти найденного в мусорном контейнере младенца. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Как ранее сообщал «Витебский курьер» 9 декабря вечером в Витебске в контейнере для мусора был найден труп младенца. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, которые расположены на близлежащих домах. При отработке версий произошедшего была установлена личность женщины, которая могла быть причастна к смерти ребенка.



«Выяснилось, 30-летняя могилевчанка снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно она съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов» — отмечает Ольга Чемоданова.

Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося.

Действиям задержанной дадут правовую оценку.