Самоуважению надо учить с детства! Настольная игра для развития и обучения особенных детей «Право имею»

«Надо обязательно постараться быть счастливым, потому что жизнь единственная. Есть много поводов для радости даже в этих обстоятельствах, но будут и новые времена. Им будут нужны новые люди». Светлана Алексиевич.

2020 год –это начало «новых времен» в Беларуси. Безусловным итогом этого «невероятного года» стало осознание каждого гражданина частью единой нации. Мы – Беларусы! Сегодня это звучит достойно.

Достойный человек – это всегда гармоничная и свободная личность.Человек, знающий свои права и уважающий чужие, никогда не станет ни рабом, ни диктатором. Это аксиома.

Быть свободным надо уметь. Во многих странах люди несколько столетий учились свободе. Наш путь еще в начале. Свобода мысли, самоуважение, принятие мнения и выбора окружающих – это всё длительный и сложный процесс.

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого».Михаил Александрович Бакунин.

Главное – не переступать грань за которой свобода личности переходит в угнетение иного мнения и взгляда. Это сложная и современная задача для нашей страны.

«А хто гэта іх, не адзін мільён,

Крыўду несьць наўчыў, разбудзіў іх сон?

— Бяда, гора. А чаго ж, чаго захацелась ім,

Пагарджаным век, ім, сьляпым, глухім?

— Людзьмі звацца». Янка Купала.

Безусловным человек воспринимает только то, что он впитал в раннем детстве. Это бесценный жизненный опыт. Воспитание личности – процесс ответственный и простой одновременно. Лучше воспитание – личный пример. Бывает, что родители не обладают востребованными современностью качествами. И самое горестное, что у нас в стране в 21 веке более 18000!!! детей не имеющих родителей. (По официальным данным Министерства соцзащиты 2019 года.) Этим детям очень нужна любовь и забота.

Государство оказывает поддержу и берет на себя функции воспитания и адаптации будущего гражданина Беларуси. Помощь оказывают различные фонды и общественные организации.

Одним из направлений по поддержке детей является проект «Знать, чтобы помогать», который реализуется Благотворительным Общественным Объединением «Мир без границ».

С 2018 года Министерство труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации «ЭРИКС партнер по развитию» (Королевство Швеция) отслеживает ситуацию с правами детей с инвалидностью в Беларуси. Цель проекта — создать для таких детей равные возможности для развития в соответствии с Международной Конвенцией о правах ребенка.

Специально для Беларуси БОО «Мир без границ» выпустило настольную игру «Право имею». Ее цель – рассказать детям на доступном языке о правах, которые даны им от рождения. Игра разрабатывалась в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.

В игровой форме, на примере простых жизненных ситуаций, дети запоминают и учатся пользоваться своими правами.

Свой ход игрок начинает с того, что вытягивает «карту Ситуаций». Задача игрока – определить, какое из прав нарушается в описанной истории. В случае неверного ответа на поле выставляются фигурки монстров.

Игра подходит для детей разного возраста и разных когнитивных способностей.

Простые правила для шестилеток и более сложные для старших делают игру интересной для детей разного возраста. Ребенок с инвалидностью может играть с поддержкой взрослого.

«Игра создавалась в первую очередь для детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, и специалистов, которые с ними работают. Очень важно, чтобы сами дети знали, какие у них есть права, а специалисты помогли и научили практическому применению этих прав. В домах-интернатах для детей с особенностями психофизического развития сейчас находятся около 1400 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 35 лет. У каждого ребенка, вне зависимости от условий проживания, есть право на полноценное и счастливое детство, личные права, гарантированные национальным и международным законодательством», – отмечает Валентин Чернякевич, ведущий специалист БОО «Мир без границ».

БОО «Мир без границ» передало настольные игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Эта игра появилась во всех детских Центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации областных и районных городов Беларуси.