В Новополоцке автомобилист наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе

11 декабря около 8 утра в районе д.№5 по ул. Комсомольская в Новополоцке произошло ДТП.
55-летний водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд на 27-летнего новополочанина, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу.
Удар был такой силы, что стекло автомобиля растрескалось в месте удара.
ГАИ напоминает, что на дорогах наблюдается гололедица и просит участников движения быть внимательными и осторожными.
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