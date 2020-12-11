В Новополоцке автомобилист наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе

11 декабря около 8 утра в районе д.№5 по ул. Комсомольская в Новополоцке произошло ДТП.

55-летний водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд на 27-летнего новополочанина, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу.

Удар был такой силы, что стекло автомобиля растрескалось в месте удара.

ГАИ напоминает, что на дорогах наблюдается гололедица и просит участников движения быть внимательными и осторожными.